富士急ハイランドにある「リサとガスパール タウン」にて、フランス・パリの魅力とスポーツを融合させたイベント「France Fair」を開催。

タウン内にはフランス・パリとスポーツをイメージしたデコレーションが施されるほか、フェア限定のオリジナルメニューも販売されます☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」France Fair

開催期間:2024年6月22日(土)〜8月31日(土)

富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて「France Fair」を開催。

特別な装飾やオリジナルメニューが販売されるなど、フランス・パリとスポーツを盛り上げるイベントです!

期間中、タウン内はフランス・パリとスポーツを意識した、特別デコレーションで訪れた人をお出迎え。

また各店舗では、フランス・パリ発祥のスイーツやドリンク、フランスカラーがかわいいフェア限定のオリジナルメニューも販売されます。

さらに、月に2回開催されるグリーティングには、トリコロールカラーの衣装をまとった「リサ」と「ガスパール」が登場。

特別仕様のふたりが挨拶する姿を、思い出に残る写真に撮影するのもおすすめです。

ほかにも、自分だけのサッカーボールを組み立てて作るワークショップイベントや、山梨県内の人気洋菓子店や雑貨店などが出店するイベントも開催予定。

フランスの魅力とスポーツの融合を通じて、楽しい夏のひとときを楽しめる夏の「リサとガスパール タウン」に注目です!

フランスカラー・スポーツテーマの装飾

タウン内はフランス・パリとスポーツを意識した、特別デコレーションで装飾。

色鮮やかな装飾が、タウン内の街並みを演出します。

7月下旬からトリコロールカラーのサルビアが咲き誇る、噴水広場のガーデンも見どころ。

華やかな雰囲気で訪れた人を出迎えます☆

限定オリジナルメニュー・グッズの販売

メニュー&グッズ名・価格:

レレ―ヴ サロン・ド・テ・紅茶のマカロン 250円 ※フランス産エディアール使用・クリームブリュレクロッフル 800円・フランボワーズフロマージュ 2,000円・ディアボロ・マント(ミント) 600円・ディアボロ・グレナデン(ザクロ) 600円・チョコミントソフト 800円・トロピックソフト 800円・アフタヌーンティーセット(フランスVer) 2人前 9,000円 ※2日前の要予約カフェ ブリオッシュ・エッフェル塔のスーベニアパン 350円・クルッキー 450円・エッフェル塔のスフレパンケーキ 1,200円・オレンジアイスティー 600円・スポーツゼリードリンク 600円BONBONBAGLE・食べるソーダ・フランス 600円・食べるカクテルソーダ・フランス 650円LA BANANE・トリコロールショコラバナーヌ 500円パティスリー・リサとガスパール スポーツ フジヤマクッキーボトル 850円ショップ・アートフレーム(スポーツ柄各種) 825円

各店舗では、フェア限定のオリジナルメニューを販売。

「レレーブ サロン・ド・テ」には、フランスを楽しめるスイーツやドリンクが登場します!

紅茶のマカロンには、フランス・パリ発祥の格調高い紅茶・エディアール茶葉を使用。

フランスの夏の定番「ディアボロ」ドリンクや、ひんやりスイーツ、アフタヌーンティーセットも販売されます。

また、他店舗で登場するフランスカラーがかわいい、写真映えするメニューやグッズも見逃せません。

ショップでは、カラフルなスポーツ柄のアートフレームも販売されます☆

トリコロールカラー衣装リサとガスパール

開催日:毎月 第2・第4土曜日 15:00〜 ※2024年8月より登場

場所:噴水広場前

毎月第2・第4土曜日の定期グリーティングに、トリコロールカラーの衣装をまとった「リサ」と「ガスパール」が挨拶にやってきます。

特別仕様のふたりと、思い出に残る写真撮影をするチャンスです!

スポットイベントも続々開催予定

開催予定:

・「自分だけのサッカーボール作りワークショップイベント」2024年8月4日(土)

・リサとガスパール タウン「フランス展」2024年8月24日(土)・25日(日)

※随時詳細はリサとガスパール タウン公式HPで公開

自分だけのサッカーボールを組み立てて作るワークショップイベントを実施。

また、山梨県内の人気洋菓子店や雑貨店などが出店するイベントも開催される予定です。

フランス・パリの魅力とスポーツを融合させた「リサとガスパール タウン」の夏のイベント。

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」の「France Fair」は、2024年6月22日から8月31日まで開催です!

