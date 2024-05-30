「モンスターハンター」シリーズがお買い得！ カプコン「CAPCOM JUNE SALE」開催中
開催期間：～6月13日1時59分まで
カプコンは、Steam Store、PlayStation Storeにて「CAPCOM JUNE SALE」を6月13日1時59分まで開催している。
本セールでは、今年3月でシリーズ20周年を迎えた「モンスターハンター」シリーズから、「モンスターハンターライズ」、「モンスターハンターライズ：サンブレイク」、「モンスターハンター：ワールド」、「モンスターハンターワールド：アイスボーン」のゲーム本編や追加コンテンツがお買い得価格で販売される。また、PS Storeにおいては「デッドライジング」シリーズもセール対象となっている。
Steam Store
セール期間：6月13日（木）1時59分まで
□Steam Store「CAPCOM JUNE SALE」のページ
Steam「モンスターハンターライズ」（ゲーム本編）
通常価格：3,990円
セール価格：997円【75%OFF】
Steam「モンスターハンターライズ：サンブレイク」（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3,990円
セール価格：1,596円【60%OFF!!】
Steam「モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円
セール価格：1,976円【67%OFF!!】
Steam「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編）
通常価格：2,990円
セール価格：986円【67%OFF!!】
Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3,990円
セール価格：1,476円【63%OFF!!】
Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円
セール価格：1,976円【67%OFF!!】
Steam Storeでは「MONSTER HUNTER」20周年記念パックを販売中
販売期間：6月13日（木）1時59分まで
「MONSTER HUNTER」20周年記念パック Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK」
バンドル価格：1,487円
【収録内容】
「モンスターハンター：ワールド」
「モンスターハンターライズ」
□Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK」のページ
「MONSTER HUNTER」20周年記念パック Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK」
バンドル価格：5,608円
【収録内容】
「モンスターハンター：ワールド」
「モンスターハンターワールド：アイスボーン」
「モンスターハンターライズ」
「モンスターハンターライズ：サンブレイク」
「モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～」
□Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK」のページ
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
PlayStation Store
セール期間：6月12日（水）23時59分まで
PS5/PS4「モンスターハンターライズ」（ゲーム本編）
通常価格：3,990円
セール価格：997円【75%OFF!!】
PS5/PS4「モンスターハンターライズ：サンブレイク」（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3,990円
セール価格：1,596円【60%OFF!!】
PS5/PS4「モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円
セール価格：1,976円【67%OFF!!】
PS4「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編）
通常価格：1,990円
セール価格：995円【50%OFF!!】
PS4「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：2,990円
セール価格：1,495円【50%OFF!!】
PS4「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3,990円
セール価格：1,995円【50%OFF!!】
PS4「デッドライジング トリプルパック」（ゲーム本編）
通常価格：5,082円
セール価格：2,795円【45%OFF!!】
PS4「デッドライジング 4 スペシャルエディション」（ゲーム本編）
通常価格：6,101円
セール価格：1,952円【68%OFF!!】
(C)CAPCOM