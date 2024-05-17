¡ÚÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Û»ÙÇÛÄ»¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ªÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×ÃÂÀ¸
»ÙÇÛÄ»¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢»ÙÇÛÄ»¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Ç¡¢5·î17Æü(¶â)12:00¡ÁÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£½ÉÇñÂÐ¾ÝÆü¤Ï5·î28Æü(²Ð)¡Á¡£
ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¤â¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼¤Ë¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬¡Ö»ÙÇÛÄ»¤È¤·¤ÆÉ¬¤º¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¡ª¡×¤È½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ÎÅÙ¸«»öÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ä¤Ð¶åÏº¥ï¡¼¥ë¥É
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡ßÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¥Æ¥ë2024Ç¯ºÇ¿·¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¡¢Éô²°¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Èº¯À×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤Ð¶åÏº¤È°ì½ï¤ËÉô²°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯·Ý¤â¿ï½ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Ð¶åÏºËÜÄ»¤¬Éô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ½ñ¤Ï¢¤Í¤¿»ú¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â!?¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Áõ¾þ¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤Ï1Æü1¼¼¸ÂÄê
¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¿ÀµÜµå¾ìÂ¦¤ÎÉô²°¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê1¼¼1Ì¾38,960±ß¡£1Æü1¼¼¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤Ð¶åÏºÊú¤Ëí¤Î½ÉÇñÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ
¸½ºß¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â³«ºÅÃæ¤À¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤·¤ÆÅöÁª¤¹¤ë¤È¡¢1ÁÈ1Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤Ë5·î22Æü(¿å)¤«¤é1Çñ(ÁÇÇñ¤Þ¤ê)¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Ð¶åÏºÊú¤Ëí¤Î½ÉÇñÆÃÅµÉÕ¤¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ï18:00¡Á¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÐDeNA¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤¹¤ì¤ÐOK¤À¡£Åê¹Æ¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¡×¡õÆ±¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°Instagram¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¿·µ¬ÅÐÏ¿¡×¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÅöÁªÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï5·î13Æü(·î)¡Á19Æü(Æü)12:00¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¤Ä¤Ð¶åÏº¿ä¤·É¬Çñ¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤ò¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¥Æ¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²â¥öµÖÄ®4-1
HP¡§https://nippon-seinenkan.or.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/nipponseinenkanhotel_official/
(¥ª¥¬¥ï¥æ¥¦¥³)