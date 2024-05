【第62回 静岡ホビーショー】開催期間:5月8日~12日会場: ツインメッセ静岡 (静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10) 入場料:無料

「第62回 静岡ホビーショー」のグッドスマイルカンパニー・マックスファクトリーの共同ブースには、グッドスマイルカンパニーのプラモデルシリーズ「MODEROID」の最新アイテムが多数出展された。

既に弊誌速報でもいくつか紹介しているが、ここでは速報で触れていないものも含め、注目アイテムを紹介していきたい。なお表記のあるもの以外は全て発売時期、価格とも未定となっている。

グッドスマイルカンパニーの「MODEROID」展示ブース。現在予約受付中の「MODEROID King's Style グランゾート」のビッグサイズ立像を設置

「MODEROID」シリーズで長く展開している「機動警察パトレイバー」は、引き続き新作をリリースする。初披露されたのは「TYPE-7 ブロッケン」と「MPL-97S パイソン」、そして事前に発表された「AVS-98 エコノミー」、「AVS-98Mk-II スタンダード」などのレイバーの企画が進行中。1/60の統一スケールで、コレクションも楽しいシリーズだ。

「MODEROID TYPE-7 ブロッケン」

「MODEROID MPL-97S パイソン」

左から「MODEROID AVS-98 エコノミー」、「MODEROID AVS-98Mk-II スタンダード」。10月発売予定、価格は各4,800円。右の写真はスタンダードの量産機カラーで、グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定版

「超力ロボ ガラット」の主役メカ「MODEROID ジャンブー」も彩色された試作品がお目見えした。ヒーローロボット然とした「ガラット」に変形する前のコミカルな「クルット」の姿も披露され、こちらもかなりクオリティが高いものとなっている。変形プロセスや、仲間の機体がラインナップされるのかも気になるところだ。

「MODEROID ジャンブー」

「ゴジラ」シリーズに登場した超兵器「スーパーX」と「スーパーX2」がそれぞれ「MODEROID」シリーズとしてラインナップされているが、今回新たに「ゴジラVSデストロイア」より、「スーパーX III」もプラモデル化されることが明らかにされた。これまでの2機よりも航空機然としたシルエットの機体で、3機が並んでいる様子はかなり迫力があった。

「MODEROID スーパーX III」

「機動戦艦ナデシコ」より「エステバリス 0Gフレーム」がラインナップ。発売済みの「エステバリス陸戦フレーム」と「エステバリス空戦フレーム」とともに並び立つ様子が展示されていた。また発表済みの「MODEROID ブラックサレナ」は彩色見本が出展。隣には同様に彩色されたエステバリスの姿もあり、コアになるプロセスもプラモデルで再現されることが予想される。

「MODEROID エステバリス 0Gフレーム」

「MODEROID ブラックサレナ」

今年1月に発売された「超時空世紀オーガス」の主役メカ「MODEROID オーガス」がシリーズ化決定。オルソン・D・ヴェルヌが駆る「オーガスII オルソンスペシャル」と、チラム軍の戦闘メカ「ナイキック」が出展された。オーガス量産機のカスタム機体の前者と、オーガスと同様に多段変形する後者、「MODEROID オーガス」で実現した差し替えなしの変形に期待がかかる。

「MODEROID オーガスII オルソンスペシャル」

「MODEROID ナイキック」

その他にも「アルドノア・ゼロ」より「KG-6 スレイプニール」、「ヴァンドレッド」より「ヴァンドレッド・ディータ」、「銀河機攻隊マジェスティックプリンス」より「レッドファイブ」、「ナイツ&マジック」より「DXイカルガ(仮称)」など、注目の新製品が目白押しだ。ほとんどのものがまだ発売日、価格とも未定で、メカスマのX公式アカウントなどでのアナウンスに注目しておこう。

「MODEROID KG-6 スレイプニール」

「MODEROID ヴァンドレッド・ディータ」

「MODEROID レッドファイブ」

「MODEROID DXイカルガ(仮称)」

(C)サンライズ・R

(C)HEADGEAR

(C)1983 BIGWEST・TMS

(C)天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ&マジック製作委員会

(C)2000 もりたけし・GONZO/KADOKAWA

(C)創通・フィールズ/MJP製作委員会

(C)Olympus Knights / Aniplex・Project AZ

(C)Production I.G/1998 NADESICO製作委員会

TM & (C) TOHO CO., LTD

(C)サンライズ