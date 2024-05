【紫 セクシーナース ver.】10月 発売予定予約受付開始:5月9日価格:35,200円

ホビーストックは、フィギュア「紫 セクシーナース ver.」の予約受付を5月9日より開始した。発売は10月を予定し、価格は35,200円。

本商品は、スマートフォン用ゲームアプリ「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より秘立蛇女子学園の「紫」をゲーム内デザインから大胆にアレンジされたセクシーナース衣装で立体化したもの。大迫力の1/4スケールで登場し、作中の忍の中で最大サイズのバストが圧倒的なボリュームにこだわって造形されている。

問診票付きのクリップボードに加え、紫が肌身離さず持ち歩くクマのぬいぐるみ「べべたん」もお揃いの衣装で付属する。

「紫 セクシーナース ver.」商品詳細

10月 発売予定

予約受付開始:5月9日

価格:35,200円

仕様:塗装済み完成品

スケール:1/4

サイズ:全高約230mm

素材:ABS、PVC

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.