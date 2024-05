米テキサス州の公園で3月19日、32歳女性と3歳息子の遺体が発見された。母親が息子を銃殺し、自身も拳銃で自殺したとみられている。捜査当局が回収した母親の携帯電話には、短い動画が保存されており、遺体発見現場で「パパにバイバイして」と息子に促す母親の姿が映っていた。母親は元夫と親権争いの最中だったと言い、遺体発見翌日に出廷予定だったという。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。

米テキサス州サン・アントニオにある公園「Tom Slick Park」で、サバンナ・クライガーさん(Savannah Kriger、32)と息子カイデン・クライガー君(Kaiden Kriger、3)が遺体で発見された。サバンナさんは元夫とカイデン君の親権争いをしていたところで、遺体が発見された翌日に出廷予定だった。発見前日の3月18日、サバンナさんはカイデン君を病院に連れていく予定があり、仕事を早退していた。午後1時、1人で元夫の家に立ち寄ったサバンナさんは、元夫の服や家具などを破壊して自分の家に車で戻ったという。ハビエル・サラザール保安官(Javier Salazar)によると、サバンナさんの自宅ベッドにはウェディングドレスと結婚式の写真が並べられており、写真には2か所発砲された形跡が残っていたそうだ。午後2時半には、カイデン君を迎えにきたサバンナさんの姿を、託児所の防犯カメラが捉えていた。そして午後3時19分、サバンナさんから元夫へ最後のテキストメッセージが送られており、そこには「息子にさよならを言って」と書かれていた。その後、サバンナさんやカイデン君と連絡が取れなくなり、未成年者が誘拐事件や行方不明事件に巻き込まれた際に発令される緊急事態宣言「アンバーアラート」を、ベア郡保安官事務所が発令した。しかし翌日の19日、頭部に銃創を負ったサバンナさんとカイデン君の遺体と銃が公園内の排水溝で発見された。捜査当局が回収したサバンナさんの携帯電話には、21秒の短い動画が保存されていた。そこには、遺体発見場所のそばにいるサバンナさんとカイデン君の姿が確認でき、「お父さんが一緒じゃなくてごめんね」と言ってカイデン君にキスをした後、「パパにバイバイして」と話す様子が映っていた。また、この動画が撮影されたあとには、サバンナさんが子供向けのアニメを検索した履歴が残っていたという。悲しい結末を迎えてしまったこのニュースが各メディアに報じられると、「どうしてこんなことができるの?」「悲しすぎる」「子どもを巻き込んではいけない」などといった声があがっている。ちなみに先月には米オクラホマ州で、10歳少年が起床後、自宅で両親と兄3人の遺体を発見した。父親が全員を殺害し、自殺したという。画像は『New York Post 「Mom made son, 3, say ‘goodbye to Daddy’ on camera before shooting him dead in murder-suicide a day before custody hearing」(Bexar County Sheriff’s Office)、「Texas teen charged with killing parents, 2 siblings, claims they were ‘cannibals’ planning to eat him」(Cesar Olalde/Facebook)、「Mom, daughter killed by husband in murder-suicide months after winning $2M lottery」(GoFundMe)』『People.com 「3 Sons Killed in Okla. Murder-Suicide Were 'Hunted' by Dad, Who Also Murdered Wife Before Killing Himself: Police」(PHOTO: JONATHON CANDY;ETHAN CANDY;DYLAN CANDY/FACEBOOK)』『Mirror 「Man murdered mum, dad, grandma and sister to stop double life being exposed」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)