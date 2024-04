新酒の試飲や大感謝祭限定酒が味わえる！千曲錦酒造『千曲錦 春の大感謝祭』

酒造業を行う「千曲錦酒造」は、試飲ができるイベント『千曲錦 春の大感謝祭』を2024年4月15日・16日に長野県佐久市の千曲錦酒造で開催します。

千曲錦酒造『千曲錦 春の大感謝祭』

イベント名 : 千曲錦 春の大感謝祭2024

開催日時 : 2024年4月20日(土)・21日(日) 両日共9:00〜16:00

会場 : 千曲錦酒造株式会社(〒385-0021 長野県佐久市長土呂1110)

アクセス : 北陸新幹線「佐久平」駅 徒歩15分

参加費 : 入場無料、限定酒試飲500円(税込)グラス付き

試飲条件 : 運転の方、20歳未満の方の飲酒はできません。

冬の厳しい寒さも和らぎ穏やかな春の訪れを感じるシーズンになりました。

千曲錦酒造では毎年、この春の時期に、愛飲されている方に日頃の感謝を込めてお酒の試飲も楽しめる「大感謝祭」を4月中旬に行っています。

春の時期限定の新酒の生原酒をはじめ、大感謝祭限定酒を味わえます。

『千曲錦 春の大感謝祭』は、例年、3,000名ほどの来場者が訪れる地元の佐久市では風物詩としても知られるイベントです。

冬に仕込まれた新酒の生原酒や感謝祭だけでしか味わえない限定酒は500円(税込)でグラスを購入すれば、飲み放題で試飲が可能です。

会場には当蔵の酒造りのプロフェッショナルである杜氏もいるので、気軽にお酒についての質疑応答もできます。

また、地元の飲食店やキッチンカーも出店しテイクアウトのお料理も楽しめます。

(1)限定酒販売

当日は感謝祭でしか手に入らないお酒が盛り沢山!蔵人だけが飲むことの出来るお酒も登場します。

どんなお酒が飲めるかは当日のお楽しみ。

(2)大抽選会

3,000円(税込)以上購入でチャレンジ!

料金:3,000円(税込)以上

大感謝祭で千曲錦商品を3,000円以上購入されたレシートを持つ方は、3,000円(税込)につき1回、大抽選会の権利が得られます。

1〜4等までの当たりがあり、1等はなんと購入金額全額キャッシュバック!

(例)

9,000円お買物をすると3回引くチャンスを得られますが、3回分を1回にまとめて1発勝負のチャレンジすることも可能です。

9,000円で1発勝負にでて見事1等を当てると9,000円が全額キャッシュバック、3,000円で3回勝負いずれか1等が出ると3,000円がキャッシュバックになります。

9,000円お買物をされて、1等を狙い見事的中させ全額キャッシュバックにするか、3,000円×3回で手堅く当たりを狙うかは、あなた次第!

(3)各種イベント

・浅間中学校吹奏楽部 吹奏楽ステージ 20日 10:30〜

・佐久鯉太鼓保存会 和太鼓ステージ 21日 11:00〜

・DDR ダンスステージ 21日 12:00〜

・白樺舞踊団 ダンスステージ 20・21日 両日14:00〜

(4)佐久平総合技術高校による酒粕豚汁のふるまい

初日の4月20日(土)は地元の佐久平総合技術高校 食品加工部による、千曲錦酒造の酒粕を使用した豚汁のふるまいと加工品の販売を実施します。

(5)きき酒コンテスト

時間:12:30〜13:30(両日共)

料金:無料

4種のお酒をすべての神経を研ぎ澄まし試飲していただき、別のテーブルにランダムに並べてあるお酒とどれが同じお酒か当てていただきます。

これまで数々の猛者が全問正解に挑みましたが、ことごとく敗れ去っています。

全問正解者には素敵な景品を用意しています。

注目イベント情報

2024年は大感謝祭を盛り上げるためにゲストが応援に駆けつけます!

地元の浅間中学校吹奏楽部の吹奏楽ステージをはじめとして、エンターテインメント美人ダンス集団 白樺舞踊団のダンスショーを開催します。

さらには、初登場の「DDR」ダンスステージ、「佐久鯉太鼓保存会」太鼓ステージをお酒と一緒に楽しめます。

*浅間中学校吹奏楽部 20日 10:30〜

地元佐久市の浅間中学校の吹奏楽部の吹奏楽ステージで始まる屋外ステージ。

演奏曲は当日のお楽しみ!

*佐久鯉太鼓保存会 21日 10:30〜

佐久市中込の佐久鯉太鼓保存会!美しくかっこいい迫力の太鼓ステージを楽しめます。

*DDR 21日 12:00〜

Dream Dance Revolution -夢のようなダンスで革命を-『ダンスが大好き!』という共通点で集まった、学校も年齢もバラバラの子供から大人までいるフリーダンサーチーム。

千曲錦酒造春の大感謝祭を盛り上げるために、“DDR”よりSANA、NOA、MIKURUの3人が今流行りのK-POPと有名なJ-POPを踊ります!

*白樺舞踊団 20日・21日 14:00〜

千曲錦酒造のある佐久市のお隣、佐久穂町(さくほまち)で2019年2月にプロベリーダンサーである内藤未映さんが立ち上げた「ベリーダンスを軸にした創作舞踊団」。

佐久穂を元気に!信州を元気に!という想いのもと、エンターテインメント性にあふれたダンスが魅力です。

当日は両日(14:00〜)美しいダンスを披露いただきます

合同開催:コラボイベント「ねこマルシェ」

地元のマルシェイベント「ねこマルシェ」も合同開催。

キッチンカーやワークショップなどお楽しみイベントが盛り沢山です。

〜ねこマルシェ出展者一覧〜

◎キッチンカー&販売

クレープ&スイーツ(Angel cafe)

いちご販売など(井上寅雄農園)

ハンバーガー(sun’sバーガー)

プーティン販売(スマイルツリー)

コーヒー販売(PORT OF COFFEE)

ドリンク販売(TAO)

漬物販売(くどうせいか(株))

から揚げ販売(さくから)※20日のみ

ドリンク販売(FAT LAND)※20日のみ

和菓子(風味堂)※20日のみ

タイ料理(ナパキッチンカー)※21日のみ

老舗の焼き鳥(やきとり春さん)※21日のみ

◎ワークショップ&販売

ハンドメイドアクセサリー販売(マカナリボン)

あみぐるみ(コローリbambi)

キーホルダー製作(myriads_flair)

多肉植物、寄せ植えワークショップ(友禅園)

キッズネイル、ボディペイント(アトリエねこ)

マスキングテープ販売(ますて屋ねこ)

ママと子供服(ecru)※20日のみ

