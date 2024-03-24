¡ÖSHOGUN ¾·³¡×µÇ»ÒÌò¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡¢¹õß·ÌÀ¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í¡Ù¤ÎÀãÉ±¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ ¨¡ ¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈ¯¤ÎÀï¹ñ¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµÇ»Ò¤ÏÆæ¤òÈë¤á¤¿Â¸ºß¡£ºÇ½é¤³¤½°Û¹ñ¤«¤éÉºÎ®¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½ー¥ó¡¿°Ä¿Ë¤ÎÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
µÇ»ÒÌò¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÁü¤òÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤ë°ìÊý¡¢¤¢¤ëÆüËÜ±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶¯¤¤½÷ÀÀï»Î¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î±Ç²è¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í¡Ù¡Ê1958¡Ë¤À¡£
¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í¡Ù¤ÏÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÂ²¤Î»øÂç¾¡Ê»°Á¥ÉÒÏº¡Ë¤ÈÌîÈÚ¤Ê»Ñ¤ËÊÑÁõ¤ò¤·¤¿É±¤¬¡¢Å¨¿ØÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ëËÁ¸±³è·à¡£Ìòºî¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹õß·ºîÉÊ¤ò¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤¿¡×¤ÈÊÆ¤ËÏÃ¤¹¥µ¥ï¥¤¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í¡Ù¤Ç¾å¸¶Èþº´¤¬±é¤¸¤¿ÀãÉ±¤¬¡ÖÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¸«¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀãÉ±¤À¤±¤Ï¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÃË¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¹Ó¡¹¤·¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡£µÇ»Ò¤Ë¤âÈà½÷¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×© 2024 Disney and its related entities
µÇ»Ò¤ÏÀãÉ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¶¤È¸À¤¦»þ¤ËÍ¦´º¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥µ¥ï¥¤¤Ï»£±Æ¤ò¡¢¡ÖÅö»þ¤Î½÷À¤ÏËÜÅö¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬ºÇ½é¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥ê¥µー¥Á¤ò·Ð¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤Î°Ì¤Î»ø¤¿¤Á¤Ï·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÀï¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ç¤âÉ¨¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢¥êー¥Á¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÆåÅá¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸×±Ê¤è¤ê¤âµÇ»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥µ¥ï¥¤¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î»ëÅÀ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤Î¾ãÊÉ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µÇ»Ò¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿±ü¿¼¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖµÇ»Ò¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÀÈ¤¯½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÁ´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ç½¾½ç¤À¤«¤éÁ´¤Æ¤Ë¥¤¥¨¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¿¤á¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼çÂÎÀ¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ç»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
Àï¹ñ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ï¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
Source:,