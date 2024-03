▼ (左から)寺島惇太、菱田正和監督



アニメ「KING OF PRISM」シリーズの再始動が決定。かつて、2020年1月公開の「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」から約4年ぶり、2024年夏に劇場公開される新情報が22日に発表。一条シン役の寺島惇太、菱田正和監督が舞台あいさつに立った『8周年記念上映イベント -∞ハグWeek-(むげん はぐうぃーく)』の都内劇場にて発表された。その再始動の知らせと共に、目に飛び込んできたのは、1分54秒の特報映像と「トキメキが、また走り出す」というキャッチフレーズが配された一条シンのイラストだった。これは、本シリーズのキャラクターデザインを手掛ける松浦麻衣氏によるものだ。寺島はそのビジュアル、未来を見据える真剣な表情を見て「松浦さんのイラスト、やっぱりイイよね?」と観客に同意を求めて、すると、客席からスグさま「ありがとう!」と返ってきて、感謝の気持ちを共有した。寺島は、シリーズの再始動が決まって「僕たちキャスト陣、みんな同じ思いだと思います」と話し始め、「僕たちとしても、自身を輝かせてくれた大事な作品なので、みんなでもう1回、そう、みんなでもう1回です。煌めいていた日々を謳歌して、僕たちが一番この世界でキラキラ輝いて幸せだと証明しましょう」と思いを一つにしようと呼びかけていた。アニメ「KING OF PRISM」シリーズは、個性豊かな男の子たちが、女の子をもっとトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して、さまざまな試練や困難に立ち向かっていくストーリー。なお、今日から始まった『8周年記念上映イベント -∞ハグWeek-』においては、全国の映画館で3月28日まで開催中。

▼ 【KING OF PRISM】再始動ムービー【2024年夏劇場公開】



