¡Ö¥Þ¥Þ¥Õ¥£¡×¤¬20¡Á40Âå¤ÎÉÒ´¶È©½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÈÆü¤ä¤±»ß¤á¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
Ä´ºº³µÍ×
¿é¾¾Æ²À½Ìô¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥Þ¥Õ¥£¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤Î20¡Á40Âå½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤Î»ÈÍÑ¼ÂÂÖ¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿»ç³°ÀþÂÐºö°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¥Õ¥£¡×¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2023Ç¯11·î16Æü(ÌÚ)¡Á18Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÈ©¤¬ÉÒ´¶¤ÇÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò½µ¤Ë5Æü°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë20¡Á49ºÐ¤Î½÷À1,445Ì¾(20Âå480Ì¾¡¢30Âå485Ì¾¡¢40Âå480Ì¾)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢2023Ç¯¤Î½Õ²Æ¡¢Ìó8³ä¤¬1Æü8»þ´Ö°Ê¾åÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ìó6³ä¤¬10»þ´Ö°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤â2023Ç¯¤Î²Æ¤ÈÆ±ÍÍ²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ê¤é¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤Ë½Å»ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î1°Ì¤Ï¡Ö»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¡×¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÄã¤µ¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÎÈ©¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢47.4¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó8³ä¤¬1Æü8»þ´Ö°Ê¾åÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò»ÈÍÑ
2023Ç¯¤Î½Õ²Æ¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÌó8³ä¤¬¡¢1Æü8»þ´Ö°Ê¾åÈ©¤ËÆü¤ä¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó6³ä¤¬10»þ´Ö°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡Ö12»þ´Ö(21¡ó)¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö10»þ´Ö(15.3¡ó)¡¢3°Ì¤Ï¡Ö8»þ´Ö(12¡ó)¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î78.1¡ó¤¬8»þ´Ö°Ê¾åÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢10»þ´Ö°Ê¾å¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤¬59.9¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£1Æü¤Î¤¦¤ÁÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£Æü¤ä¤±»ß¤á¤ËÂÐ¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡©
2024Ç¯¤¬2023Ç¯²Æ¤ÈÆ±¤¸²á¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤È²¾Äê¤·¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤Ë½Å»ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¡×¡¢2°Ì¡ÖÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÄã¤µ¡×¡¢3°Ì¡Ö»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÄã¤µ¡×¤Î²óÅú¼Ô¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈ©¤¬ÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç(20Âå½÷À)¡×¡ÖÈ©¤¬¼å¤¤¤«¤é(30Âå½÷À)¡×¡ÖÈ©¹Ó¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ç(40Âå½÷À)¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤ÎÈ©¾õÂÖ¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤ë¿Í¤È¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü»È¤¦¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯È©¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯»È¤¤¤¿¤¤(30Âå½÷À)¡×¤Ê¤É¤È¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤Î»ÈÍÑ¼ÂÂÖ¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤ë¿Í¤È¤ËÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÉÒ´¶È©¡×¤È¡ÖÆýÍÄ»ù¤ÎÈ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÉÒ´¶È©¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÎÈ©¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï47.4¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÒ´¶È©¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÆýÍÄ»ù¤ÎÈ©¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ÑÁØ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ç³°Àþ¤ä¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¢²ÖÊ´¤Ê¤É¤Î³°Åª»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Þ¥Õ¥£ UV¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥Þ¥Õ¥£ UV¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ß¥ë¥¯¡×(SPF40¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü)¤Ï¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÄã¤µ¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢Çò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤º¡¢¤¤·¤Þ¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢È©¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢30g/1,100±ß(ÀÇ¹þ)¡¢60g/1,650±ß(ÀÇ¹þ)¡£¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Þ¥Þ¥Õ¥£HP¡§https://www.mamafy.jp/
(¤µ¤¨¤¤½¤¦¤¹¤±)