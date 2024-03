2000年代に名を馳せた、あるハリウッド女優の(MCU)参戦の可能性が報じられている。

このたび米によって、MCUへの参加に興味を示していると伝えられているのが、リンジー・ローハン。『フォーチュン・クッキー』(2003)『ミーン・ガールズ』(2004)の大ヒットにより、ティーンアイドルの地位を確立した俳優だ。

ローハンといえば2010年以降、映画への出演頻度が減っていたが、2022年の映画『フォーリング・フォー・クリスマス』でカムバック。直近では、2024年1月に米公開となったミュージカル映画『ミーン・ガールズ(原題)』でカメオ出演したことが話題となった。

ハリウッドでの露出も増えてきたローハンは、情報筋によれば「MCU出演の交渉を行なっている」とのこと。役柄は不明だが、「意地の悪いスーパーヒーロー(vixen superhero)」役で話し合いを進めているという。

ちなみに、ローハンの次回作は『フォーリング・フォー・クリスマス』の続編映画『Freaky Friday 2(原題)』。現在は米アトランタで撮影に挑んでいるとのこと。

