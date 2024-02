今の時期は、就職や進学が決まり、4月からの新生活に胸を膨らませている人、また引っ越しの準備で慌ただしくしている人も多くいるだろう。このほどTikTokに投稿されたある動画は、そんな人たちへの注意喚起になるかもしれない。火の気のないリビングルームの椅子が突如焦げて、煙が立ち上がり出したという。SNSでは、投稿者である住人の不注意をとがめるコメントとともに、同情の声も多数寄せられた。 オーストラリア のニュースメディア『News.com.au』が、Facebookでこの動画を紹介している。

現地時間2月8日、豪メルボルン在住のTikTokアカウント名「hotforbooksmelbourne」さんが投稿した動画には、デコレーションの花瓶とともに小物が雑然と置かれた木製のダイニングテーブルが映し出されている。昇り始めた柔らかい日光が窓から差し込むリビングルーム。ごく普通の朝の光景だが、何かが異様だ。なんと、白いダイニングチェアの背もたれの一部が黒くなって、煙が出ている。「この火を消す前に、ビデオを撮らなくちゃ。」恐らくファブリックやクッション材の焦げたにおいが室内に広がっていると思われるにもかかわらず、撮影者の男性は、動画を撮る余裕があったようだ。「何だか分からないけど、でも、何かが椅子に火を付けようとしている…。なんてこった。」カメラは、ボタン締めの装飾が施された背もたれの生地にできた焦げ目を映し、その後テーブルの上に向きを変える。男性は「この辺にあるはずなんだ…」と事態に驚きながらも冷静に、原因を探るようにテーブルの上を撮っていく。窓に近いところに透明の液体が入ったスプレーボトルが置かれているが、そこには光が当たっていない。「ああ、鏡か!」ほどなくして、手前に置かれていた小さな鏡が窓側を向いて置かれ、反射光が椅子に当たっていたことに気付いた男性は、「なんてことだ。ベイビー、クレイジーだよ」と呟いた。すると背後から、「ワタシじゃないよ!」と幼い少女の声がした。男性は「君じゃないのは分かってるよ…。この鏡のことを言ってるんだ。こうすると、焦げの跡がつくんだよ」と、鏡を手にして陽の光を反射させるところを見せ、子どもに教えた。「オーマイゴッド、ここに来てラッキーだよ。」投稿者によると、このハプニングは朝起きて1階に降りてきたばかりのことだったという。燃え始める手前で気付いたため大事には至らなかったが、「いつもならまだ寝ているところだった」と、投稿者は「#scary(怖い)」のハッシュタグをつけてTikTokにコメントしている。この動画を見たSNSユーザーらは、「間抜けだなぁ。」「だからこそ、 科学 と物理学は今でも学校で教えるべきなんだよ。」 科学 の授業を聞いていれば、こんなことが起きても驚かなかっただろう。」「彼らはトイ・ストーリーを観たことがないのか!」などと鏡を日光の当たる場所に置き忘れる不用心を非難する声があがる一方で、「うちの祖母は、空き部屋のベッドに手鏡を置いたままにした私を許してくれなかったよ。木製のヘッドボードに焦げ跡が残っていて、その跡は8センチほどの長さで、太陽が窓の外を通った動きに沿ってカーブしていた。」「車の中で、ルームミラーにかけた水晶に反射したことがあるよ。」と、自身や身近な人にも同様なことが起きたとコメントする人も多くいた。消費者庁のウェブサイトには、「太陽の光が鏡などで反射・屈折して一点に集まる『収れん現象』によって、可燃物が燃え上がり火災が発生することがあります。この現象を『収れん火災』といいます」とあり、鏡やガラス玉のようなものを窓際や太陽光が差し込む範囲に置かないように注意が必要だとしている。この火災は、日差しが室内の奥まで差し込む冬に多発しやすいという。2019年12月には、現役書店員のお笑い芸人・カモシダせぶんの自宅が収れん火災に見舞われている。ベランダ付近に拡大鏡を置いたままカーテンを閉めずに外出したところ、日光が反射してソファーに引火。3000冊もの蔵書が焼け、天井部分も焼け焦げた。