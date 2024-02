俳優・木村拓哉(51)と歌手・工藤静香(53)の次女であるKoki,(21)が2月5日に21歳の誕生日を迎えた。現在、海外での撮影のため日本を離れている彼女は、自身のインスタグラムで以下のように綴った。

【写真】「承認欲求強すぎ」 賛否となったKoki,の誕生日に投稿された“未公開写真”

《今日で21歳になりました!今年も全力で頑張ります!いつも応援して下さってる皆様、本当にありがとうございますThank you always for your support and kindness》

これを受けて、木村一家が総出で取った“行動”に賛否が集まっていて──。

2月5日、母の工藤静香はトルコキキョウの写真とともに《2月生まれの皆様お誕生日おめでとうございます》と2月生まれのファンに対してお祝いのメッセージを贈った。続けて、娘の誕生日についても触れ、

《そして紫色のトルコキキョウの花言葉は「希望」です。

今日は次女の誕生日です。21年前に、光る希望を持つような人になるようにと「光希」と名前を選びました。そんな彼女は逞しく、繊細で素敵なレディーになりました》

また、姉のCocomi(22)は姉妹の未公開ショットや小さいころの写真とともに、姉妹らしい応援の言葉をかけた。

《妹シスター豆アマゾンの誕生日。slay hard》

内輪で祝うだけじゃ物足りないのか?

木村家では家族のひとりが誕生日を迎えると、そのほかの家族がインスタグラムにお祝いメッセージとともに未公開写真を投稿するのがお決まりになっている。

昨年の木村の誕生日である11月13日も、もちろんこの“お決まり”は行われた。工藤は夫・木村の誕生日には文面では触れずだったが、《エンドレスなゴボウ》を振舞ったことを紹介。Koki,とCocomiはそれぞれ両親のツーショットや木村との思い出写真をアップし、

《Happy birthday いつもありがとう The coolest, funniest and most loving dad, husband and friend in the world》(Koki,)

《Best Friend の誕生日!! 最高な1年にしちゃってくださいな はっぴっぽー》(Cocomi)

幸せいっぱいの家族のやりとりに、SNSでは好感をもつ声があがる一方、辛辣な声もちらほら。

「さすがに毎年家族の誕生日を公に祝わなくてもいいのでは?」

「木村家の誕生日は家族総出で昔の未公開写真を披露する日になってるよね」

「内輪で祝うだけじゃ物足りないのか?毎年これはキツイものがある」

「承認欲求強すぎ。あんたたちの未公開写真には興味ないのよ」

振り返ると、この“お決まり”はKoki,とCocomiの成長と関係しているようで、

「娘たちが表舞台に立って知名度が上がってきたあたりから、木村家の誰かが誕生日を迎えると必ずと言っていいほど毎回、家族でお祝いしています。

木村家のSNSは度々炎上していますが、特に家族がらみの投稿は“幸せアピールが鬱陶しい”などのコメントが寄せられたことがしばしば。今年はKoki,さんが撮影で日本から離れていることもあってほかの家族は応援の気持ちを込めての投稿だったと思いますが、やはりやっかみの対象になってしまったようですね」(スポーツ紙記者)

木村家で次に誕生日を迎えるのは、工藤の4月14日。そしてCocomiの5月1日。どんな未公開写真が投稿されるのか、楽しみではあるが……。