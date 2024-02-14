½é¿ÇÎÁ¡¢ºÇÂç730±ßÁý¡¡ÄÂ¾å¤²¸¶»ñ¡¢24Ç¯ÅÙÊó½·²þÄê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï14Æü¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ýÆþ¤ËÅö¤¿¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Î²þÄêÆâÍÆ¤ò·è¤á¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤é¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¸¶»ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Íè¤Î½é¿ÇÎÁ¤ò¸¶Â§2880±ß¤«¤é30±ß°ú¤¾å¤²¡¢°ìÉô¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËºÇÂç700±ß¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£¾å¤²Éý¤ÏºÇÂç¤Ç730±ß¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤Ï´µ¼Ô¤¬ÉéÃ´¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢Êó½·¤ò²Ã»»¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤âÀß¤±¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Î¤¦¤Á¿Í·ïÈñ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×ÉôÊ¬¤ò0.88¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤È·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤Ãæ±û¼Ò²ñÊÝ¸±°åÎÅ¶¨µÄ²ñ¤¬14Æü¡¢¿ÇÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÊÌ¤Î²Á³Ê¤òÅú¿½¤·¤¿¡£24Ç¯6·î¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÄÂ¶â¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò2¡ó°Ê¾å¼Â»Ü¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ë¡£¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÏÇ¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ1¡Á3³ä¤òÁë¸ý¤ÇÉéÃ´¤·¡¢»Ä¤ê¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤ä¸øÈñ¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½é¿ÇÎÁ¤ÏÁ´¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç30±ß°ú¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÆþ±¡¥Ù¥Ã¥É¡ÊÉÂ¾²¡Ë¤Î¤Ê¤¤¿ÇÎÅ½ê¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤ä´µ¼Ô¿ô¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤¿¾å¾è¤»³Û¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£