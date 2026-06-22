堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ第２シーズン」が、７月２６日にスタートする。新ビジュアルが発表され、砂漠をバックに乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ、黒須駿（松坂桃李）ら主要キャストが並んでおり、新キャストとして女優宮下今日子、タイで活躍中のＯＨＭの２人も発表された。第１期作からの続投人物の中には、アリ（山中崇）の姿も。乃木憂助が巻き込まれた丸菱商事の１億ドル誤送