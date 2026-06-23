大井川鉄道は、国鉄の名車・旧型客車 ２ 両を電気機関車（ＥＬ）が牽引する臨時列車、通称「普通客車列車」（普通客レ）を２０２３ 年に続き ２０２６ 年も運転することを発表した。通常の定期普通列車に加えての増発運転となる。現在、日本国内で電気機関車が牽引する旅客列車が定期的に走っているのは、同社の井川線（アプト式区間）と黒部峡谷鉄道（富山県）の２路線のみ。「沿線地域の皆様の『日常の足の列車』として、ま