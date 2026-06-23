北中米ワールドカップで現地６月22日、グループステージＩ組の第２節が開催。ノルウェー代表対セネガル代表の一戦が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行なわれた。キックオフ直後にノルウェーが立て続けにCKを取れば、セネガルはシンプルかつスピーディなサイドアタックを繰り出すなど、両チームとも立ち上がりから相手ゴールに果敢に迫る。13分にノルウェーにアクシデント。何らかのトラブルがあったか、リ