DAZN公式Xが公開サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦のスウェーデン戦に臨む。初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英はリハビリを続ける中、次戦まで3日前の近況に熱い視線が注がれた。久保は14日（同15日）に行われたオランダ戦の後半に相手選手との接触で左膝を負傷。苦悶の表情を浮かべ交代を余儀なくされた。怪我のダメージは大きく、チュニジア戦はチーム