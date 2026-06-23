【バーガーキング：「KING ON TOUR 2026」第2弾】 日程秋田県秋田市：7月3日～5日 山形県天童市：7月10日～7月12日 場所秋田県秋田市：西武秋田店 アゴラ広場 山形県天童市：イオンモール天童 センターコート西入り口前 ビーケー・ジャパンは6月23日、バーガーキングのフード