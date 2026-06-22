みずほ銀行は、デジタル化推進などのため「朱肉を用いた押印」の見直しを進めていくと明らかにした。【画像】ファミマにセブン銀行 「ファミマATM」が設置同社サイトに19日付で発表したもので、「株式会社みずほ銀行およびみずほ信託銀行株式会社（以下、両行）は、近年のデジタル社会への移行や、より迅速かつ柔軟なお客さま対応の一環として、両行名義の各種証明書・請求書等の書類における銀行名義の『朱肉を用いた押印』を