霧島市の温泉施設で、5歳の男の子が行方不明になって、きょう23日で3日目です。施設のそばを流れる天降川では警察と消防が河口までの範囲をおよそ100人態勢で捜索しています。 （記者）「けさから捜索再開しましたが、小雨が降っていて、川の流れも速くなっている」 「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 警察などによりますと、おと