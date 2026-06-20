【カイロ＝吉形祐司】イラン政府の「ペルシャ湾海峡庁」は１９日、ホルムズ海峡を通過する商船の手続きの詳細と申請書式を発表した。通過４８時間前までの事前申請を義務付け、通過の有効期間は５日間としている。同庁によると、申請は同庁の公式ウェブサイトで受け付ける。許可は海峡通過ごとに必要となる。航行の安全や海峡の混雑回避が目的だと主張し、手順に従わない場合、「責任は船主にある」と明記した。イランは米国