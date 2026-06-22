イギリスのスターマー首相が22日、辞任する意向を表明しました。スターマー首相をめぐっては、求心力の低下が指摘される中、与党・労働党内で退陣日程の提示を求める声が急速に強まっていました。現地メディアによりますと、退陣を求める労働党議員は100人に達していました。後継候補としては、マンチェスター市長を務めた労働党のアンディ・バーナム氏への支持が広がっていて、党首選に必要な81人を大きく上回る支持を集めている