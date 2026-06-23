さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月22日（月）に放送された同番組では久保田が、自身が所属する事務所のタレントの親族が亡くなった際の供花について本音をぶつけた。【映像】井口＆久保田が溜まった本音を大放出！今回は井口と久保田が「MC毒出しノート2026上半期」として、日頃抱えてきた本音を次