東京・足立区立足立小学校で、計46人の児童が腹痛や嘔吐を訴えたことがわかりました。足立区などによりますと、東京・足立区立足立小学校で22日、38人の児童が腹痛や嘔吐の症状を訴え欠席していたことが分かりました。また、8人の児童が登校後に嘔吐し早退したということです。（22日時点）体調不良者は児童のみで、教師は含まれていないということです。原因は現時点で不明としていて、保健所が調査しているということです。区は