日本将棋連盟のホームページが更新されました。【映像】日本将棋連盟のホームページ「女流棋士会からのお願い私たち女流棋士は、多くの将棋ファンの皆様に支えられながら活動しております。イベントや対局を通じて皆様と将棋の魅力を共有できることを大変うれしく思っております。その一方で、近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられます。このような行