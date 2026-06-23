東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が22日、自身のXを更新。株取引のスクリーンショットを投稿し、ケタ違いの損切をしたことを報告すると、ネット上で「大丈夫ですか？」「メンタル心配です」など心配の声が相次いでいる。【画像】ケタ違いの額！水谷隼が損切りした株のスクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があ