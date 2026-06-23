〈薬物を使った性行為をしたい〉営利誘拐、監禁などの罪に問われた只野歩架（あゆか）被告（24＝逮捕時）の公判が６月19日、東京地裁で開かれた。昨年10月、茨城県境町の空き地で男性（以下、Aさん）の遺体が見つかった事件で、警視庁は、指定暴力団山口組関係者の男ら６人を逮捕。さらに、只野被告を監禁容疑で逮捕した。「発端は昨年の夏、男らのうち２人が金銭トラブルになった別の男性への逮捕監禁容疑で先に逮捕・起訴された