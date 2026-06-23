中森明菜（60）のバラエティー出演が注目されている。6月21日放送の日テレ系「Golden SixTONES」（日曜・午後9時）で、次回放送として、明菜が韓国ロケで大はしゃぎする姿とともに「20年ぶり」と告知された。ネットでは《凄すぎ》《親が大騒ぎ》《SixTONESくんたちなら明菜ちゃんも楽しくいられるかな》などのコメントが相次いでいる。【もっと読む】中森明菜が「アンタ、仕事変えた方がいいよ」と投げ返してきたエピソード「バ