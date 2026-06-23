ロッテの人気アイスブランド「クーリッシュ」を注入して食べる、“クーリッシュ専用”のあんぱんが誕生します。6月29日から東京・三鷹市の人気老舗ベーカリー「トーホーベーカリー」が、「ミニクーリッシュ バニラ」とコラボして発売するのが、その名もずばり「クーリッシュ専用あんぱん」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「クーリッシュ専用あんぱん」は、SNSで話題を呼んだアレンジレシピ「あんぱん