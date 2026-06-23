中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年6月23日にXで、高市早苗首相が「中傷動画」をめぐる疑惑への対応に時間を取られている旨発言したことについて、「三日三晩も一体全体何を確認してどんな準備をしていたのかと思わざるを得ません」などと非難の声を上げた。「総理としての業務時間も、残念ながら確保できなく」「中傷動画」問題をめぐっては、25年10月の自民党総裁選などで、高市陣営側の相談によって対立候補を中傷する動