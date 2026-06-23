中国産のネギを混ぜたカットネギを京都府産「九条ねぎ」と偽って販売したとして、京都府警は２２日、京都市南区の農産物加工販売会社「葱保（ねぎやす）」の前代表取締役（５５）を不正競争防止法違反と食品表示法違反の疑いで逮捕した。前代表取締役は容疑を認め、逮捕前の任意聴取に「猛暑で京都産の仕入れが困難になった。約４年前から偽装を行っていた」と供述したという。発表では、前代表取締役は２月下旬、「九条ねぎ」