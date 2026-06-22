同じ条件で入社したはずなのに、同僚の方が1万円以上多く給与をもらっていると知ったら「ひょっとして、自分は冷遇されているのだろうか？」と不安に思うかもしれません。しかし、基本給などの条件が同じでも、手取り額が変わることはあるのです。本記事では、同じ給与条件にもかかわらず手取り額が異なる理由について説明します。 給与が同じなのに手取り額が違う理由 給与の条件が同じでも最終的な振込額（手取り額）