◇W杯北中米大会1次リーグI組ノルウェー ― セネガル（2026年6月22日ニューヨーク/ニュージャージー）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、ノルウェー（FIFAランク31位）がセネガル（同15位）と対戦した。イングランド・プレミアリーグで得点王に3度輝いた“怪物”ハーランド（マンチェスターC）が、2試合連続で2ゴールを決めた。まずは1―0で迎えた後半3分、MFエデゴ