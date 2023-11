家族とレストランで夕食をとっていた男性が心臓発作を起こし心停止するも、隣のテーブルに偶然4人の医師がいたことで一命を取り留めた。今回のニュースに人々からは、「彼らを適切な場所とタイミングに導いてくれた神に感謝します」といったコメントがあがっている。アメリカのニュースメディア『USTimeToday』などが報じた。

【この記事の動画を見る】

11月2日、エディ・モンテロさん(Eddy Montero)は、娘たちや初対面となる孫に会うため、アメリカのフロリダ州オーランド市にあるレイク・ノナ地区を訪れ、一緒に夕食をとっていた。そんな楽しいひとときを過ごしている最中、エディさんはめまいを感じて倒れてしまった。

エディさんは心停止状態に陥ったが、まさに不幸中の幸いで隣のテーブルには食事を終えようとしている医師と研修医が4人もいたのだ。

フロリダ・オセオラHCA病院に勤めている医師のニコール・ブレナー氏(Nicole Brenner)は当時の状況について、「私たちはすぐに脈を確認しましたが、脈がなく心停止状態であることが確認されたので、心肺蘇生を開始することにしました」と説明した。研修医のスハイル・サード=オメル氏(Suhail Saad-Omer)は、レイク・ノナ地区で可能な追加の緊急援助を要請し、同じく研修医のソニア・アリシア氏(Sonia Alicea)やアマンダ・リベラ氏(Amanda Rivera)は、妊娠35週目のブレナー医師に代わって心肺蘇生を開始した。そして医師たちは、救急車が到着するまでエディさんに心肺蘇生を続けた。

その後、エディさんはフロリダ・オセオラHCA病院に搬送されて治療を受けることになったが、そこでさらなる偶然として、命の恩人の一人であるオメル研修医が入院中の治療を担当することになった。エディさんは、救助してくれた医師らを「目の前に現れた天使」と呼び、医師らのおかげでまだ生きていると語った。

エディさんの娘であるファビアナさん(Fabiana)もまた、「医師たちが近くにいたおかげで父の命が救われたことを神に感謝している」と述べた。ブレナー医師は今回の偶然について「私たちがそこに居合わせたのは、運命であった気がします」とコメントしている。

今回のニュースに人々からは「スーパーヒーローの中には、マントではなく白衣を着たヒーローもいるのですね」といった医師らを称賛するコメントの他に、「老人はレストランの請求書を見て卒倒したのでしょう」といった物価上昇の続くアメリカの苦しい経済状況を反映させたコメントもあがっている。

