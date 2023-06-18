¡ÖÏÓÂÀ¤¹¤®¤Æ¤ê¤ó¤´¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡¡Ä¹Þ¼¹ä66ºÐ¤ÎÆùÂÎ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥à¥¥à¥¤ä¤ó¤«¡×
²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬2023Ç¯6·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢¤ê¤ó¤´¤ò´Ý¤«¤¸¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ä¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¤È¥ê¥ó¥´¤¬¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¡×
Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ï¤Î¹ç´Ö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥ê¥ó¥´¤ò¤«¤¸¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ê¤ó¤´¤ò´Ý¤«¤¸¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤¿Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤ê¤ó¤´¤Ëóö¤ê¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥éÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶ÚÆù¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æó¤ÎÏÓ¤ä¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Ä¤¤È¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡¢¤ê¤ó¤´¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¹ä¤µ¤ó¤ÎÏÓÂÀ¤¹¤®¤Æ¤ê¤ó¤´¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¤¨¤ÃÎÓ¸é¡¢çõ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¹ä¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¤È¥ê¥ó¥´¤¬¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£