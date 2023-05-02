ËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±Ãí°Õ´µ¯¡¡¶Æâ¤Ï°û¼ò¶Ø»ß¤â...²ò¶Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç±ÇÁü»ÈÍÑ¡¢»ØÅ¦¼õ¤±½¤ÀµÂÐ±þ¤â
»¥ËÚ»Ô¤Î±ß»³¸ø±à¤Ç²Ö¸«¤Î°û¼ò¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡¢¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Î±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤¬¡¢¡ÖÅöµÜ¶Æâ¤Ç¤Î°û¼ò¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¿¤«¤âËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤¬±ß»³¸ø±à¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡×±ÇÁü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¿½ÀÁ¤ÎÍÌµ¤ò´Þ¤á¸½ºß³ÎÇ§Ãæ¡×
±ß»³¸ø±à¤Ï¡¢²Ðµ¤»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Ö¸«¤Ç¤Î°û¿©¤ä±ã²ñ¤ò²ò¶Ø¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²Ö¸«¤ò¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ß»³¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤Ë¤è¤ë2023Ç¯4·î23Æü¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼Åê¹Æ¤À¡£¡Ö¡Ê±ß»³¸ø±à¤Ç¤Ï¡Ëº£Ç¯¤Î²Ö¸«¤Ï°û¼ò¤¬²ò¶Ø¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÇÅöµÜ¶Æâ¤Î±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤¿¤«¤âËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤¬±ß»³¸ø±à¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡×¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÌäÂê»ë¡£¡Ö»£±Æ¿½ÀÁ¤ÎÍÌµ¤ò´Þ¤á¸½ºß³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÇ¯¤ÏÅöµÜ¶Æâ¤Ç¤Î°û¼ò¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÇ¯¤Î¶Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë²Ö¸«¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°û¼ò¡¢ÏªÅ¹¤Ç¤Î¼òÎà¤ÎÄó¶¡¡¢²Ðµ¤¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¶Ø»ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È4·î6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤Á¤ó¤È¶èÊÌ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¿À¼ÒÂ¦¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¾Á°¤Ïµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤¬Æ±ÍÍ¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¤Ï25Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢YouTube¤ÎËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾å¤Ë¡ØËþ³«¤Îºù¤È´¨¤µ¤Ë´¥ÇÕ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¿ÀµÜÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤â°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤Ï±ß»³¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Î¾¼Ô¤ò¤¤Á¤ó¤È¶èÊÌ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÀ¸¡¤¹¤ë¥Ç¥¹¥¯¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤¬´ª°ã¤¤¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅö½é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¿ÀµÜÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤·¤¿Â¾¡¢±ß»³¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¶Æâ¤Ç¤Î°û¼ò¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ý¤Î»úËë¤òÉÕ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£