女優ハン・ソヒ、泥酔したまま外で爆睡!?“熱愛説”が浮上したあの俳優もコメント【PHOTO】

女優ハン・ソヒの近況が話題だ。

【写真】ハン・ソヒとムン・サンミンに“熱愛説”が浮上した一枚

ハン・ソヒは1月24日、自身のインスタグラムに「妹と私とカップルパジャマを着て2日間、食べて寝てゲームをして寝て食べてゲーム」という文とともに数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、可愛らしいサクランボのパジャマをお揃いで着た2人がゲームをする姿が。ほかの写真ではラーメンや蟹、チャーハンなどこれまで食べたものが大量に写っていて、目を引く。

大胆すぎる泥酔姿

続けてハン・ソヒは「そして二度とお酒は飲みません」という文とともに、酔っぱらった状態のまま外で大の字で寝る姿も公開し、笑いを誘った。

この投稿には、「その後輩、私じゃだめですか?」「愛おしすぎるのですが…」「親近感しかわかない」というコメントのほか、「ハン・ソヒも同じ人間なんだ」と声が寄せられた。また、Netflixオリジナル『マイネーム:偽りと復讐』で共演した俳優ムン・サンミンも「ん?」とコメントを残し、仲の良さを見せつけた。

ハン・ソヒとムン・サンミンは2022年6月、知人が撮った写真がネット上で拡散され“熱愛説”が浮上。しかし、ムン・サンミンが自ら収拾に乗り出して仲の良い友人ということで事態は収束した。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

なお、ハン・ソヒはパク・ソジュンとW主演を務めるNetflixオリジナル『京城クリーチャー』(原題)の配信が控えている。

劇中、ハン・ソヒはトドゥクン(行方不明者を見つけ出す人)のユン・チェオク役を演じる。本作は公開前にシーズン2の制作が決まったことで話題となっている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。 2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』『100日の郎君様』『アビス』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。