°ËÌîÈø·Å¤Ë¡Ö¥×¥Á¼ê±Û¡×¤Î°ÛÌ¾¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÅ¥¿ì¡¢½÷À¤ËÀÑ¶Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¶ÌºÕ
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢Å¥¿ì¤·¤¿ÍÈ¤²¶ç¤ËÊ£¿ô¤Î½÷À¤ËÂµ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥È¥Û¥Û¤ÊÍÍ»Ò¤ò£±£¶ÆüÇÛ¿®¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤àÄ¶Æù¿©á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ê¤¤°ÛÌ¾¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ðº£·î£¶Æü¡¢°ËÌîÈø¤ÏºÇ¶áÇ®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¹âÍüº»Íå»÷¤ÎÅìÂçÂ´¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó£Á»Ò¤µ¤ó¡¢²ÆÌÜ»°µ×»÷¤Î£Â»Ò¤µ¤ó¤È£³¿Í¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç¹âµé¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å£Á»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤È£Â»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÌîÈø¤Ï°ìºòÇ¯£¸·î¤Èº£Ç¯£±·î¤Î£²²ó¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¡£º£²ó¤â¤Þ¤ó±äËÉ»ßÅù½ÅÅÀÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¿¼ÌëÅ¥¿ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤·Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë½Ð¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÃ£¤·¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ËÌîÈø¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ËÌîÈø¤Ï£²£°£°£·Ç¯¡¢£Ê£Õ£Í£Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¶¡Á£·Ç¯Á°¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿°ìÏ¢¤Î»ö¾Ý¤Ïà°ËÌîÈø³×Ì¿á¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¤ä¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö°ËÌîÈø¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁð¿©¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î£Ê£Õ£Í£Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÆù¿©¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡££Á»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¡¢¤á¤²¤º¤Ë£Â»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½÷À¤«¤é¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¤¿¤á¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¸ýÀâ¤±¤Ð£Ï£Ë¤¬½Ð¤ÆÅöÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙÅÝ¤ì¤Æ¤âµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ËÌîÈø¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¢¥¥ã¥é¤À¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶Æù¿©¤Î°ËÌîÈø¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ÎàÌäÂê»ùá¤ÎÀèÇÚ¤ò»×¤¤½Ð¤¹´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤À¡£¡Ö°ËÌîÈø¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¿¤ë¤ä¡¢¼ê±Û¥¯¥é¥¹¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ïà¥×¥Á¼ê±Ûá¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ê±Û¤ÏÌäÂê»ù°·¤¤¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ò¼¤á¤¿¡£°ËÌîÈø¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢à¥×¥Á¼ê±Ûá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡£