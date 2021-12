映画評論サイトのTC Candlerが2021年版の「世界で最も美しい顔トップ100」を発表しました。2020年版では日本から女優の山本舞香、小松菜奈、石原さとみ、TWICEの湊崎紗夏(サナ)と平井もも(モモ)、AKB48およびSTU48所属の岡田奈々の6人が選出されていましたが、2021年版では岡田奈々が選外となったものの、新たにPURPLE K!SSの毛利小雪(ユキ)が選出されています。そんな「世界で最も美しい顔トップ100」の2021年版の全画像をまとめてみました。

The 100 Most Beautiful Faces of 2021 - YouTube

◆1位:LISA:タイ 歌手/ダンサー/モデル 24歳

◆2位:エミリー・ネレン:ノルウェー Vlogger 26歳

◆3位:ハリマ・アデン:ソマリア モデル/デザイナー 24歳

◆4位:イヴァナ・アラウィ:フィリピン/モロッコ 女優/モデル/歌手 25歳

◆5位:Nancy Jewel Mcdonie:韓国/アメリカ 歌手/ダンサー 21歳

◆6位:ヤエル・シェルビア:イスラエル モデル 20歳

◆7位:ツウィ:台湾 歌手/ダンサー 22歳

◆8位:Lyodra Ginting:インドネシア 歌手 18歳

◆9位:ジャスミン・トオークス:アメリカ モデル 29歳

◆10位:Nana:韓国 女優/モデル/歌手 30歳

◆11位:Kaylyn Slevin:アメリカ モデル/女優/ダンサー 21歳

◆12位:Dasha Taran:ロシア モデル 22歳

◆13位:カン・スルギ:韓国 歌手/ダンサー/女優 27歳

◆14位:ティラーヌ・ブロンドー:フランス モデル/女優 20歳

◆15位:ガル・ガドット:イスラエル モデル/女優 36歳

◆16位:メイカ・ウーラード:オーストラリア モデル 17歳

◆17位:Rosé:ニュージーランド 歌手 24歳

◆18位:リザ・ソベラーノ:フィリピン/アメリカ 女優/モデル 23歳

◆19位:オクテャブリーナ・マクシモバ:ロシア モデル 26歳

◆20位:YooA:韓国 歌手/ダンサー/モデル 26歳

◆21位:キミア・ホセイニ:イラン 女優 18歳

◆22位:Song Yuqi:中国 歌手/ダンサー/モデル 22歳

◆23位:Vienna Maryce:カナダ モデル 17歳

◆24位:サナ:日本 歌手/ダンサー 24歳

◆25位:Josie Lane:イギリス モデル 20歳

◆26位:Jisoo:韓国 歌手/女優/モデル 26歳

◆27位:ジェイド・ウェーバー:フランス/香港/アメリカ モデル 16歳

◆28位:Sorn:タイ 歌手 25歳

◆29位:カロリーナ・ピサレク:ポーランド モデル 24歳

◆30位:ジェニー:韓国 歌手/ダンサー 25歳

◆31位:Franciny Ehlke:ブラジル モデル 22歳

◆32位:ナオミ・スコット:イングランド 女優 28歳

◆33位:Natalya Tsevelchugova:ロシア モデル 21歳

◆34位:Chaeryeong:韓国 歌手/ダンサー/モデル 20歳

◆35位:Anna Van Patten:アメリカ 女優/モデル 23歳

◆36位:エラ・バリンズカ:アメリカ 女優 25歳

◆37位:マイア・コットン:ニュージーランド モデル 22歳

◆38位:Ningning:中国 歌手/モデル/ダンサー 19歳

◆39位:Moa Sandell:スウェーデン モデル 21歳

◆40位:ユキ:日本 歌手 19歳

◆41位:Jassita Gurung:ネパール 女優/モデル 25歳

◆42位:Hande Erçel:トルコ 女優/モデル 28歳

◆43位:キム・チェウォン:韓国 歌手/ダンサー/女優/モデル 24歳

◆44位:Banita Sandhu:イギリス/インド 女優 24歳

◆45位:チョンハ:韓国 歌手/ダンサー/モデル 25歳

◆46位:Özge Yağız:トルコ 女優 24歳

◆47位:チョン・ソミ:カナダ/韓国 歌手 20歳

◆48位:ジャーダン・ダン:イギリス スーパーモデル/女優/デザイナー 31歳

◆49位:Dolorez Lorenzo:アルゼンチン モデル 19歳

◆50位:Son Na-eun:韓国 歌手/女優/モデル 27歳

◆51位:アナ・デ・アルマス:キューバ 女優 33歳

◆52位:Maudy Ayunda:インドネシア 歌手 27歳

◆53位:サバンナ・クラーク:オーストラリア 歌手 18歳

◆54位:Urassaya Sperbund:タイ/ノルウェー 28歳

◆55位:エマ・ワトソン:イギリス 女優/モデル 31歳

◆56位:山本舞香:日本 女優/モデル 24歳

◆57位:ルピタ・ニョンゴ:メキシコ/ケニア 女優/モデル 38歳

◆58位:ディルラバ・ディルムラット:中国 女優/モデル 29歳

◆59位:Mia Louisa Reinbott:ドイツ アマチュア 18歳

◆60位:Emily Mei:中国/アメリカ 歌手/インフルエンサー

◆61位:カミーラ・ベル:アメリカ 女優 35歳

◆62位:キム・ドア:韓国 歌手 18歳

◆63位:ゴルシフテ・ファラハニ:イラン 女優 38歳

◆64位:ハンナ・ユリ:ミャンマー モデル/美容インフルエンサー 28歳

◆65位:エミリア・クラーク:イギリス 女優 35歳

◆66位:Anghelina Policarpova:アメリカ モデル 14歳

◆67位:Thao Nhi Le:中国 モデル 27歳

◆68位:モモ:日本 歌手/ダンサー/モデル 25歳

◆69位:Janice Joostema:カナダ モデル 25歳

◆70位:グーリー・ナーザー:中国 女優/モデル 29歳

◆71位:テイラー・ヒル:アメリカ モデル 25歳

◆72位:小松菜奈:日本 女優/モデル 25歳

◆73位:アリアナ・グランデ:アメリカ 歌手 28歳

◆74位:Dita Karang:インドネシア 歌手 24歳

◆75位:ウィットニー・ピーク:ウガンダ 女優 18歳

◆76位:Sasha Song:ベラルーシ モデル/YouTuber 23歳

◆77位:Tabitha Lam:マレーシア 歌手

◆78位:ジャニーン・グティエレス:フィリピン 女優 32歳

◆79位:Sajal Aly:パキスタン 女優 27歳

◆80位:ウンソ:韓国 歌手 23歳

◆81位:アユ・ティンティン:インドネシア 歌手 29歳

◆82位:Audreyana Michelle:アメリカ モデル 22歳

◆83位:Jenaya Lee:スイス モデル 13歳

◆84位:Solar:韓国 歌手/ダンサー/モデル 30歳

◆85位:Marta Diaz:スペイン YouTuber 23歳

◆86位:ナンシー・エース:スウェーデン アーティスト 27歳

◆87位:Zhu Zhu:中国 女優 37歳

◆88位:Carina Zavline:ドイツ モデル 24歳

◆89位:石原さとみ:日本 女優 35歳

◆90位:アドゥート・アケチ:南スーダン/オーストラリア モデル 22歳

◆91位:リリー・コリンズ:イギリス 女優 32歳

◆92位:セレーナ・ゴメス:アメリカ 女優/歌手 29歳

◆93位:Asli Atil:トルコ 女優

◆94位:Sandrinna Michelle:インドネシア 女優 14歳

◆95位:ベラ・ポールチ:アメリカ/フィリピン 歌手 24歳

◆96位:マーゴット・ロビー:オーストラリア 女優 31歳

◆97位:エデン・ファインズ:イスラエル モデル 24歳

◆98位:エバ・デ・ドミニシ:アルゼンチン モデル 26歳

◆99位:Priyanka Chopra:インド 女優 39歳

◆100位:ナタリー・ポートマン:イスラエル/アメリカ 女優/モデル/監督 40歳