シラス漁で知られる港町が生まれ変わっています

JR静岡駅から車で約20分、安倍川の河口から約2km離れた場所に位置する用宗港は、静岡県有数のシラスの水揚げ量を誇ります。港には新鮮なシラスを食べられる漁協直営のお店「どんぶりハウス」があり、生しらす丼や釜揚げしらす丼などを提供。週末には行列ができることもあるほどの人気ぶりです。

漁港内にあるどんぶりハウス

■どんぶりハウス

住所：静岡県静岡市駿河区用宗2-18-1

TEL：054-256-6077（清水漁協 用宗支所直売所）

営業時間：11〜14時頃

定休日：雨天時、1月15日〜3月20日の木曜（祝日の場合は営業）、お盆、年末年始



そんなシラスの町・用宗が「最近おしゃれになっている」という話をよく聞きます。日帰り温泉施設やクラフトビールの醸造所、手作りジェラートショップ、一棟貸しの古民家の宿などが続々オープンし、たくさんの人が訪れているとか。今回はそんな新しい用宗のランドマークともいえる複合施設「HUT PARK 用宗」に行ってきました。

HUT PARK 用宗の前はすぐ海

目指すは「月イチ行けるリゾート」。HUT PARK 用宗

HUT PARK 用宗は、用宗港から徒歩10分、JR用宗駅からなら徒歩8分の海沿いにできた複合商業施設です。WESTとEASTの2つの建物からなり、レストランやカフェ、和・洋のスイーツショップ、アパレルや雑貨の店など、計17店舗が集まります。

ちなみにHUT PARK 用宗のHUTとは「小屋」を意味し、建物は、港町である用宗に残る舟小屋や漁具を収納する小屋をイメージしたものです。建物のすぐ前は用宗海岸海水浴場が広がり、海辺を散策しながらHUT PARK 用宗でランチやショッピングを楽しむのがおすすめです。



誰かにプレゼントしたくなる、こだわりのクッキー専門店「Cookie Pige」

CPの文字が目印の「Cookie Pige」

ほかにはどんなお店があるのかと建物を見て回っていると、入れ替わり立ち替わりお客さんがやってくるお店を発見！ それが「Cookie Pige」でした。聞くと、こちらのお店は焼津市に本店がある「Cheese Pige」が展開するクッキー専門店とのこと。「Cheese Pige」といえば、オリジナルスイーツ「クッキーサンド」が人気で、本店のほかに静岡県内に4店舗がある人気店。「Cookie Pige」もこの用宗店を含めて計3店舗あります。

店内はまさに女性が女性のために作ったスイーツショップといった雰囲気で、おしゃれでかわいいデザインのパッケージのクッキーが並んでいます。商品は、1枚ずつ包装されたスタンダードな「CPクッキー」、カップ型に入ったミニサイズの「Joyfullクッキーカップ」、唇の形をした「リップスクッキー」の3タイプに分かれ、それ以外にギフト用の詰め合わせがあります。どの商品のパッケージもカラフルで、プレゼントに喜ばれること間違いなし！

「CPクッキー」は1枚190円

「CPクッキー」は、バニラ×ヘーゼルナッツ、静岡茶、静岡メロンなどの定番から季節限定まで多彩に揃います。それぞれに「夢想家」、「茶娘」、「クラウン」といったユニークな名称も付けられているので、プレゼントする相手のイメージに合わせてクッキーを選ぶのも楽しそう。

すぐに食べてみたいという人には「Joyfullクッキーカップ」がおすすめ。片手で容器を持ちながら食べられるので、街あるきや海沿いを散歩しながらつまむのにピッタリです。

■Cookie Pige（くっきーぴげ）

住所：静岡県静岡市駿河区用宗4-19-12

TEL：054-270-6500

営業時間：9〜18時

定休日：無休



定番からユニークな味まで揃う和菓子がおいしい「今村家」

最後に紹介するのは、和菓子店「今村家」です。看板商品は、大判焼きとお団子。富士山の焼き印が押された大判焼きは、定番の小倉あんのほかに抹茶あんやクリームなどがあります。さらに季節限定でイチゴなどのフルーツを使ったクリームを入れたユニークなものが登場。ほかでは見られないオリジナリティあふれるメニューは、和菓子に馴染みの薄い若い人にもウケているのだそうです。

「大判焼き」は1個150円

変わった味があるのはお団子も同じ。みたらしやゴマといった定番のほかに、すいか、チョコマントといったお団子が季節限定で並びます。季節限定のお団子は、見た目も華やかなものが多く、写真映えすること間違いありません。

「ごま団子」120円（手前）、「みたらし団子」120円（奥）

■今村家（いまむらや）

住所：静岡県静岡市駿河区用宗4-19-12

TEL：054-270-4300

営業時間：10〜18時

定休日：不定休



駆け足で回ってみたHUT PARK 用宗は、どのお店もおしゃれで個性的。わざわざ足を運んでみたくなるスポットでした。用宗は現在進行形で新たな観光地づくりが進んでいます。HUT PARK 用宗を中心、にこれからどんな街になるのか、興味が尽きません。ぜひ一度、静岡の小さな港町におでかけしてはいかがでしょうか。



■HUT PARK 用宗（はっと ぱーく もちむね）

住所：静岡県静岡市駿河区用宗4-19-12

TEL：施設により異なる

営業時間：施設により異なる

定休日：施設により異なる



Text＆Photo：新間健介（エイジャ）

