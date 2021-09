祝55周年！『スター・トレック：ピカード』シーズン更新＆タイムトラベル!?など「Star Trek Day」で発表された新情報

『スター・トレック/宇宙大作戦』の全米放映開始から55周年を迎え、現地時間9月8日(水)にオンラインイベント「Star Trek Day」が開催された。そこで、『スター・トレック:ピカード』シーズン3へ更新や『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン4の配信日など新情報が発表されたのでまとめて紹介。

ジェーンウェイ艦長カムバック!新アニメシリーズ『Star Trek: Prodigy』

10月28日(木)に米Paramount+で配信開始予定の新アニメシリーズ『Star Trek: Prodigy(原題)』。同作は、故障した連邦軍の船を発見した無法者の若者たちが、その船を使って自分たちの冒険をするというストーリーで、『スター・トレック/ヴォイジャー』の主人公キャスリン・ジェーンウェイ艦長がユニバースにカムバック! ケイト・マルグルーが再び声でジェーンウェイ艦長を演じているその姿が初お披露目された。第1話は1時間のエピソードとなるという。





『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン4の配信日決定

2017年にTVドラマとして12年ぶりに復活した新シリーズ『スター・トレック:ディスカバリー』。『宇宙大作戦』の約10年前を描きスタートした本作は、今年11月18日(木)にシーズン4が配信されることが発表された。バーナムやUSSディスカバリーの乗組員はこれまでに遭遇したことのない脅威に直面する。





『Star Trek: Strange New Worlds』新たなキャストが発表!

『スター・トレック:ディスカバリー』のスピンオフドラマ『Star Trek: Strange New Worlds(原題)』。『ディスカバリー』に登場したクリストファー・パイク船長(アンソン・マウント)とスポック(イーサン・ペック)、ナンバーワン(レベッカ・ローミン)に加えて、新たに6人のキャストが発表されたが、その中にはユニバースでおなじみのキャラクターの名前がある。

■ニヨータ・ウフーラ役 セリア・ローズ・グッディング(『Broadway Whodunit: All Hallows' Eve(原題)』)

■クリスティン・チャペル役 ジェス・ブッシュ(『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』)

■ドクター・ムベンガ役 バブス・オルサンモクン(『LAW & ORDER:犯罪心理捜査班』)

■ヘマー役 ブルース・ホラック(『ウェアハウス13 〜秘密の倉庫 事件ファイル〜』)

■ラーン・ノニエン・シン役 クリスティーナ・チョン(『ブラック・ミラー』)

■エリカ・オルテガ役 メリッサ・ナヴィア(『ダイエットランド』)

【関連記事】『スタトレ』シリーズ最新作『Strange New Worlds』、他の番組と異なる点とは?





『スター・トレック:ピカード』シーズン3へ更新決定!

『新スター・トレック』のジャン・リュック・ピカード艦長のその後を描く『スター・トレック:ピカード』。シーズン3への更新決定他、待望のシーズン2は2022年2月に配信されることと、タイムトラベルを示唆する新たな予告映像が公開された。シーズン2には『新スター・トレック』に登場した高次元生命体Q(ジョン・デ・ランシー)がカムバックする。

【関連記事】Q役ジョン・デ・ランシー「私たちは年老いたが、撮影はなかなか良かったよ」





『スター・トレック:ローワー・デッキ』

エミー賞受賞のマイク・マクマーンが手がけるアニメシリーズ『スター・トレック:ローワー・デッキ』。宇宙艦隊では重要性の低いセリトス号で働くサポート・クルーたちに焦点を当てる本作のシーズン2後半の予告映像が公開。シーズン2はAmazon Prime Videoにて配信中。

