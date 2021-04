【ネタばれ】『ブラックリスト』レッドを欺いたあのキャラクターが甦る!? あの人がカムバック！

米NBCで現在放送されている大ヒット犯罪アクションドラマ『ブラックリスト』シーズン8に、あのキャラクターがカムバックすることが明らかとなった。米Entertainment Tonightが報じている。(※本記事はシーズン8のネタばれを含むのでご注意ください)

NBCで4月23日(金)に放送されるシーズン8第14話「Misere(原題)」にカムバックするのは、シーズン1〜4にかけてレイモンド・"レッド"・レディントン(ジェームズ・スペイダー)の忠実な部下、ミスター・キャプラン(ケイト)を演じたスーザン・ブロンマートだ。

「Misere」では、エリザベス・キーン(メーガン・ブーン)がレディントンと対立する強力な敵と協力することになった主な出来事を振り返り、そのフラッシュバックのシーンでミスター・キャプランが登場する。

ミスター・キャプランのカムバックについてクリエイターのジョン・ボーケンキャンプは、「今シーズンの第4話でエリザベス・キーンを目にしたとき、彼女はレディントンとの戦争を準備するために地下に潜った。この次のエピソードでは時間と視点の両方が軸となり、リズ側のストーリーが綴られる。視聴者が最後にリズを目にして以来の彼女の旅を探り、そう...、ミスター・キャプランはその旅の一部なんだ。シーズン4で、キャプランがレディントンとの戦いに敗れたことを忘れないでほしい。言うまでもなくキャプランは、リズの人生で最も困難になるであろう戦いのために彼女を支えるんだ」と語った。

スーザンはシーズン4第22話「ミスター・キャプラン(後編)」で『ブラックリスト』を去った後、アクション映画『ジョン・ウィック:パラベラム』や犯罪映画『ザ・キッチン』に出演。ドラマシリーズでは『BULL/ブル 法廷を操る男』や『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』などにゲストとして登場している。

5月25日(火)よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて放送スタート。なお、シリーズはすでにシーズン9に更新されている。(海外ドラマNAVI)

『ブラックリスト』シーズン8 (c) 2020, 2021 Sony Pictures Television, Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.