2017年に中国で産まれた男の赤ちゃん。

その子に注目が集まるのは、両親がその4年前にすでに亡くなっていたことです。

2013年に交通事故で亡くなった夫婦は、生前に受精卵を冷凍保存していました。

彼らの祖父母は長期に渡る法廷闘争の末、液体窒素内で凍結されていた胚胎の使用許可を勝ち取ります。

そして夫婦が亡くなってから4年後の2017年12月、ラオス人の代理母が南京病院で出産しました。

