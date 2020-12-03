É×ÉØ·ö²Þ¤ÎÍâÆü¡¢ºÊ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¡¡·ù¤¬¤é¤»¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é...¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ¿È¤Ë¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×
±ü¤µ¤ó¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£ÍâÆü¡¢±ü¤µ¤ó¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¤½¤ÎÃæ¿È¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁáÂ®¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¤¡Ê²èÁü¤ÏËßºÏMk¡Ý¶¡÷JZX90Masaya¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤³¤ì¤Ï12·î2Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËßºÏMk¡Ý¶¡Ê¡÷JZX90Masaya¡Ë¤µ¤ó¤¬
¡ÖºòÆü²Ç¤È¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤·¤¿
¤ªÊÛÅö¤Ï¤³¤ì¤Ç¤·¤¿
¸½¾ì¤«¤é¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢³¤ÂÝ¤ÇÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿
¡Ö¤¯¤½¡×
¤ÎÊ¸»ú¡£
±ü¤µ¤ó¤ÎÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¤À...¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊË½¸À¤Ë¡¢¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ³¤¯ËßºÏMk¡Ý¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Î²¼¤Ë¤ªÆù¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼¤Ë¤ªÆù±£¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿— ËßºÏMk-¶ Æó·å²ñ¡Ú¤Ë¤±¤¿¤«¤¤¡Û (@JZX90Masaya) December 2, 2020
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤¾²Ç pic.twitter.com/Y4K3dzWVQJ
ÂçÊÑ¤ªÅÜ¤ê¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤ªÆù¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤¤±ü¤µ¤ó¤À¡£
±ü¤µ¤ó¤È¤Î¤½¤Î¸å¤Ï...¡©
3Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎËßºÏMk¡Ý¶¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ªÊÛÅö¤¬ÃÂÀ¸¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¤È
¡Ö¼«Ê¬¤¬Á°Æü¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ª¤í¤·¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿»ö¤«¤é¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤È»×¤¤¤Þ¤¹...¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ºòÆü²Ç¤È¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤·¤¿— ËßºÏMk-¶ Æó·å²ñ¡Ú¤Ë¤±¤¿¤«¤¤¡Û (@JZX90Masaya) December 2, 2020
¤ªÊÛÅö¤Ï¤³¤ì¤Ç¤·¤¿
¸½¾ì¤«¤é¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹ pic.twitter.com/6K9L73Lnk0
¤Ê¤ª¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬±ü¤µ¤ó¤È¤Î¤½¤Î¸å¤À¤¬
¡Öº£¤ÏÌµ»ö¤ËÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£
2Æü¡¢ËßºÏMk¡Ý¶¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÅê¹Æ¤¬2Ëü¤¤¤¤¤Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¡Ê±ü¤µ¤ó¤È¡ËÆó¿Í¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï3ÆüÍ¼Êý¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï21Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Çºî¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¹¬¤»¡×
¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö±ü¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤ë¡×
¡Ö·ö²Þ¤·¤Æ¤âÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¥Þ¥·¤Ç¤¹¡Ê·ëº§20Ç¯ÌÜ¡Ë¡×
¤ÈÉ×ÉØ°¦¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¤ÆËßºÏMk¡Ý¶¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤ï¤º¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹...
¥³¥á¥ó¥È¤âÃÈ¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤´»þÀ¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð¤¤¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£