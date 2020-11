11月23日、元ブルゾンちえみこと藤原史織、元KAT-TUNで歌手の田口淳之介、タレントの明日花キララが、東京都内で開催されたストリートブランド「ACUOD by CHANU」2021年春夏コレクションのランウェイショーに出演した。

「ACUOUD by CHANU」は、女優・米倉涼子が出演する「楽天モバイル」のテレビCMや、2019年の『NHK紅白歌合戦』で、嵐のオープニング衣装などを手掛けた韓国人デザイナー・CHANU氏のブランド。

この日モデルとなった3人は、最新コレクションを身にまとい、ランウェイをクールな表情で闊歩した。

藤原は、3月末に事務所を退社後、本名で文化人として活動を続けていた。予定していたイタリア留学がコロナ禍で延期となり、この日は久々の公の場となった。

CHANU氏とは以前から親交があったようで、CHANU氏のインスタには《#ブルゾンちえみ さん ACUOD by CHANU 2019 A/W COLLECTION “KNOCK OUT YOUR FAKES“ EXHIBITION に御来場ありがとうございました! #ブルゾンちえみさん が着ている #アクオドバイチャヌ のブルゾンは #120万円》(2019年4月9日)と、2人のツーショットがアップされていた。

明日花キララは、ランウェイの翌日にインスタを更新。

《ACUOD by CHANUのランウェイに出演させて頂きました。 素敵なお洋服と歩けてとっても幸せです♪ 特殊メイクの頬に埋め込まれたストーンもキラキラの髪の毛も全部ぜんぶかっこよ》と絶賛していた。