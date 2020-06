故ディック・ブルーナさんが描いた 絵本 の主人公として登場する愛らしいうさぎのキャラクター・ ミッフィー が、誕生65周年を迎えた。口は「×(バッテン)」、いつも「正面」を向いているなど、シンプルな色使いやキャラクターにまつわるさまざまな不思議、長く愛される秘訣についてブルーナ・ジャパンの広報担当者に聞いた。◆口は「×」でいつも正面を向いている…作者がミッフィーに込めた想い――日本では「うさこちゃん」から英語の「ミッフィー」に変わりました。もともとは、オランダ語で「ナインチェ」でしたが、現在は「ミッフィー」の名で親しまれています。日本でのグッズ展開は、「うさこちゃん」から「ミッフィー」に変わりましたが、その理由は?【広報担当者】 絵本は現在も『うさこちゃん』で出版されています。オランダ語の「ナインチェ」の絵本を最初に日本で翻訳出版(1964年)した際に「うさこちゃん」と訳され、同じ頃に英国では「ミッフィー」に翻訳出版されました。その後、世界ではわかりやすいようにミッフィーで統一されました(オランダ・とベルギーはナインチェのまま)。ただし、絵本『うさこちゃん』(福音館書店)については、歴史や経緯も尊重し、そのまま翻訳出版しています。ただしグッズなどの商品化については、基本的に国内でも「ミッフィー」で統一しています。――愛らしいミッフィーですが、なぜ口が「×(バッテン)」なのでしょうか?【広報担当者】 作者のブルーナさんがウサギの顔を見た時に、鼻から口の部分が「×」に見えたそうです。それがそのまま「ミッフィー」の姿となっています。――お父さんとお母さんの口は「*」、お祖父ちゃんとお婆ちゃんの口も違います。なぜなのでしょうか?【広報担当者】 「×」に横線が1本多いのが、大人の口の表現となっています。その横線1本は「しわ」を表しています。ブルーナさんにとって「しわ」は大人としての印だそうです。――ミッフィーは、なぜいつも「正面」を向いているのでしょうか?【広報担当者】 ブルーナさんが絵本の読み聞かせをする時に、子供たちはいつもじっと真っすぐに絵を見つめていたそうです。常に読者(子供たち)に対してきっちりと見つめ返すために、正面を向くスタイルを確立したとのことです。◆シンプルだからこそ「想像の余白」を生み、解釈の自由度をもたらしている――ミッフィーには、さまざまな不思議もあります。キャラクターに隠された意外な施策はありますか?【広報担当者】 ブルーナスタイルは「LESS IS MORE(少ない方が豊かである)」という言葉でも表されるように、シンプルを極めるスタイルです。できるだけイラストラインも減らしています。シンプルであるが故に、「想像の余白」を生み、それが読み手の想像力を育み、解釈の自由度をもたらしていると考えています。――さまざまなコラボグッズも生まれていますが、色づかいにも特徴があります。【広報担当者】 絵本においては基本的に「ブルーナカラー」と呼ばれるオリジナルカラーの「赤、青、黄、緑、茶、グレー」の6色を作り出し、その6色と墨線(黒)と白で描かれています。ブルーナさんはそれぞれの色に意味合いを持たせています。暖色はハッピーな気持ちや室内を表したり、逆に青のような寒色は不安な気持ちや屋外などを表しています。商品カラーについては、絵本の対象年齢となる子ども向けはできるだけ「ブルーナカラー」を、逆に大人向け商品については、商品に合わせて自由に色を選択しています。――さまざまな企業とコラボレーションが生まれていますが、その要因は?【広報担当者】 作品自体の魅力もそうですが、ブルーナさんの絵には、静かにメッセージを伝えるだけの力があると思っています。コラボレーションを決める際は、ブルーナ作品を使いたい理由や姿勢、伝えたい内容に対して共感できるかどうかを重要視しています。――ブルーナ氏は、ユニセフをはじめ赤十字、骨髄バンク、ワールドビジョン、 world peace is possibleなど、社会活動のためのポスターやロゴも手がけています。こうした社会活動は、どのような思いのもと行われたのでしょうか?【広報担当者】 「World peace is possible」のようにブルーナさん自身が元々オランダで取り組んでいたものありますし、「骨髄バンク」や「ワールドビジョン」「子供の貧困問題」などは、日本独自の取り組みです。ブルーナさん自身も社会活動に関心が高かったので、その考えに近いものは引き続きサポートを続けていきたいと思います。ただし、社会活動の場合、使うイラストはミッフィーではなく、ブルーナさんが描く男の子や女の子のイラストのケースが多いです。◆シンプルでありながらも温かみや優しさ、親しみを感じる風合いが愛される秘訣――ミッフィーが、子どもから大人まで長く愛される秘訣は?【広報担当者】 ブルーナ作品に大きな魅力があることです。シンプルでありながらも温かみや優しさ、親しみを感じる風合いには、多くの人が惹かれる要素が入っています。また長年にわたりブルーナ作品、あるいはミッフィーを応援、サポートしてくれる方も多く、そういった方々のお陰でもあると思っています。――65周年を記念した「ミッフィー展」は、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大のため、中止となりました。今後の展開について教えてください。【広報担当者】 4月と5月の松屋銀座会場、6月の松坂屋美術館会場は、残念ながら中止となりましたが、改めて7月以降に開催を予定しています。また、来年秋までに全国巡回予定となっています。――「ミッフィー」を通して子どもたちに、どのようなことを伝えたいですか?【広報担当者】 ミッフィーのように家族や友達、大事な人との時間を大切にして欲しいです。そして、絵を描いたり、本を読んだりすることも楽しんで欲しいです。