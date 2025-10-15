ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が、2025年10月24日（金）より新宿駅直結のルミネエスト新宿に期間限定でオープン！「Flower Miffy POP UP SHOP」では初の「フラワービュッフェコーナー」が展開される。☆ミッフィーのラッピングや新アイテムのイメージなどをチェック！（写真16点）＞＞＞オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が、2025年10月24日（金）〜11月10日（月）までの期間限定