ミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy cafe tokyo」（東京・代官山）が、2026年2月中に閉店します。SNSでは「続々とミッフィーのカフェが閉店になるのがさみしい...」「来月の閉店前に行けて良かった」「ミッフィー好きには相当ショック（泣）」といった惜別の声が上がっています。1月には横浜のカフェレストランが閉店閉店日は26年1月23日時点では発表されていません。追って公式サイトやメールマガジン、SNS