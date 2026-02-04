オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年2月6日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」を提供する。＞＞＞ミッフィーとさくらの可愛いドリンクをチェック！（写真4点）1955年にオランダ絵本作家ディック・ブルーナに